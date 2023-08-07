российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 августа 2023, 18:51 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог в почти миллион долларов

наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел Фото: Страна.ua

Адвокат наместника Киево-Печерской лавры, митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) Никита Чекман в видеообращении в понедельник, 7 августа, заявил, что его подзащитный освобожден из-под стражи под залог в размере 33 млн. гривен (более 900 тыс. долларов), – сообщат СМИ.

В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале, Чекман говорит: «Дорогие друзья, хорошие новости. Сегодня окончательно внесен залог за митрополита Павла. Более тысячи человек заплатили средства в качестве залога за нашего владыку». Также в видеоролике наместник Киево-Печерской лавры призвал всех «сохранять единство».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика, Скандалы и происшествия,