Украинские греко-католики отстранили от службы своего священника за призывы к миру

Священник Мукачевской епархии Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Роман Курах отстранен от служения за то, что во время проповеди в кафедральном соборе в Ужгороде «просил бога о примирении двух великих народов – российского и украинского», – сообщают украинские СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте Мукачевской епархии, говорится: «Управление Мукачевской греко-католической епархии считает изречения отца Романа Кураха никак не позицией епархии, а частным эмоциональным высказыванием. За свой поступок священник отстранен от службы в соборе и понесет соответствующую дисциплинарную ответственность согласно церковным канонам.

«Украинская греко-католическая церковь поддерживает Вооруженные силы Украины, а ее священники неоднократно посещали зону боевых действий», – отметили в пресс-службе епархии.

Ранее украинские СМИ писали, что во время богослужения в Ужгородском кафедральном соборе Роман Курах заявил: «Мы очень просим, чтобы Господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа – Украины и России. Чтобы эти два народа не толкали, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь на земле и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославили господа».

Ужгород, Иван Бабурин

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