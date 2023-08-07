Киевский режим решил сделать американский День благодарения своим государственным праздником

Депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу в понедельник, 7 августа, заявил, что внес в Верховную раду предложение сделать государственным украинским национальным праздником американский День благодарения (Thanksgiving Day), чтобы «поднять благодарность на общенациональный уровень», – сообщает украинское издание Страна.ua.

В пояснительной записке к законопроекту проекту Мазурашу пишет: «Установление даты празднования Дня благодарения имеет логическую аргументацию: в первую очередь, это поднятие благодарности на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда каждый человек получит официальную возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать».

Киев, Иван Бабурин

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