Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с участием латиноамериканских журналистов заявил, что ему не нужны «никакие базы НАТО», наоборот – НАТО хочет принять на службу украинских солдат, – сообщают вор вторник, 8 августа, украинские СМИ.

В ходе общения с представителями латиноамериканских СМИ, руководитель киевского режима сказал: «Тезис о том, что Россия воюет с НАТО на территории Украины, придуман в России. …Нам здесь не нужны никакие базы. Я вам скажу – наоборот, страны НАТО, как и балтийские государства, были бы очень рады, если бы украинские воины были бы размещены на их территориях и охраняли бы их границы. Потому что все понимают, что у нас сильная армия и очень много военных. Нам не нужны никакие базы. У нас нет ни баз Соединенных Штатов, ни других партнеров».

«Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Потому что это безопасность России, гарантия, что Украина никогда в будущем не придет на их территорию. Потому что страны НАТО не приходят на территории других стран, не приходят на территории России. Там, где НАТО, нет войны», – заявил Зеленский журналистам из Латинской Америки.

Киев, Иван Бабурин

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