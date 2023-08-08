российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 августа 2023, 19:36 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский заявил, что «контрнаступление – это когда армия наступает»

Фото: novyny.org

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с участием латиноамериканских журналистов заявил, что «контрнаступление – это когда армия наступает», и это очень сложно делать, когда есть дефицит того или иного оружия, – сообщают во вторник, 8 августа, украинские СМИ.

В ходе своего общения с журналистами глава киевского режима сказал: «Контрнаступление – это когда армия наступает. Очень сложно так долго воевать и когда есть дефицит того или иного оружия. Контрнаступление сложное. Происходит, наверное, медленнее, чем кто-то хочет или кто-то видит как-то. Это все второстепенные вещи. Потому что где-то заминировано, где-то технические проблемы, где-то дольше ждали, где-то еще какие-то осложнения – о них можно очень долго дискутировать».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,