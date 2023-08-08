Официальный спикер вооруженных сил Украины (ВСУ) американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло во вторник, 8 августа, объясняя своей аудитории разницу между русскими и западными народами, включая украинцев, заявил (а), что «русские – не люди», – сообщают украинские СМИ.

Во время выступления в своем англоязычном видеопроекте Сил теробороны Украины «Россия ненавидит правду» (англ. Russia Hates the Truth)» для США и Европы трансгендерный спикер ВСУ сказал(а): «В чем разница между нами и ими, кроме того, что мы под этим флагом сражаемся за свободу, а русские – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»