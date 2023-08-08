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Среда, 9 августа 2023, 01:29 мск

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Зеленский заявил о желании вернуть в Крым экономические возможности Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении во вторник, 8 августа, заявил, что планирует вернуть в Крым экономические возможности и ощущение реальной свободы, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в своем Telegram-канале, глава киевского режима говорит: «Провел совещание по содержательному наполнению нашей политики возвращения Крыма, его реинтеграции. Очевидно, что после освобождения Крыма туда вернутся и экономические возможности, и личная безопасность для людей, и ощущение реальной свободы, которой там нет уже с 2014 года».

«Шаг за шагом мы делаем деоккупацию Крыма все более достижимой и продуманной», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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