Дочь генпрокурора Украины попросилась «домой в Монако»

Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия попросилась «домой в Монако», потому что ей «надоела» жизнь в «Шотландии-Финляндии», – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание пишет, что на своей странице в соцсетях дочь украинского генпрокурора разместила свои фотографии сопроводив их подписями на русском языке следующего содержания: «Меня «достала» эта Шотландия-Финляндия. Я хочу домой, в Монако. Я не сдаюсь, даже если меня всё «достало».

Киев, Иван Бабурин

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