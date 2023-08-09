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Среда, 9 августа 2023, 13:51 мск

Новости Конфликт на Украине

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Все штурмовые группы уничтожены: ВСУ вновь пытались атаковать на Ореховском направлении

Украинские войска в ночь на среду, 9 августа, предприняли очередную безуспешную попытку атаковать российские подразделения в районе Орехова в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Сегодня ночью противник в составе четырех штурмовых групп на 12 пикапах совершил попытку атаковать наши позиции в районе Орехова.

Конечно, успеха не имел. Очередная бездумная попытка принесла им значительные потери, также они потеряли почти все машины», – написал руководитель региона в своем телеграм-канале. Балицкий уточнил, что все штурмовые группы уничтожены, оставшиеся украинские боевики отошли на свои позиции.

В свою очередь, телеграм-канал «Архангел спецназа Z» сообщил, что по состоянию на 10 часов утра в районе села Работино на Ореховском направлении идут бои. По его данным, противник перед атакой активно применял кассетные боеприпасы, для передвижения штурмовиков задействованы мотоциклы.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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