Киевский режим продолжит опечатывать Киево-Печерскую лавру

Адвокат монастыря Киево-Печерской лавры Никита Чекман в среду, 9 августа, заявил, что комиссия министерства культуры Украины запланировала в четверг, 10 августа опечатать еще четыре корпуса обители, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В комментарии изданию Чекман сказал: «Еще не закончилось судебное заседание по делу о выселении Монастыря, а Заповедник уже завтра планирует захватить еще четыре корпуса – 54, 57, 58 и 68. Это гостиничные помещения и церковные магазины.

Ранее сегодня Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение с Украинской православной церковью (УПЦ) договора об аренде помещений Нижней Лавры.

Киев, Иван Бабурин

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