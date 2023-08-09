Подоляк посоветовал «потерпеть» в ожидании результатов контрнаступления

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 9 августа, призвал «набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ» в ходе контрнаступления, – сообщают украинские СМИ

Комментируя заявления западных СМИ об отсутствии существенных успехов у наступления ВСУ, советник Офиса Зеленского в своем аккаунте в Twitter написал: «Необходимо всем набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ, которые в любом случае доделают работу до обязательного и справедливого финала. Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза. По крайней мере, для Украины и Европы. Тем временем… наступательные операции продолжаются».

Киев, Иван Бабурин

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