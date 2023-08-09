Киевские власти готовят обязательную эвакуацию населения в Харьковской области

Украинский глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в среду, 9 августа, заявил, что власти готовят к обязательной эвакуации население из более чем 50 прифронтовых населенных пунктов Купянского района, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Синегубов написал: «Из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных близко к зоне боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей. Этот вопрос обсуждали сегодня на аппаратном совещании в ОВА в связи с обострением оперативной обстановки. Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей».

Напомним, что накануне российский глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что под контроль армии России в последние дни перешли пять населенных пунктов.

Харьков, Иван Бабурин

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