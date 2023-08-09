Зеленский продолжает ждать F-16 в небе над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 9 августа, заявил, что не сомневается в том, что в украинском небе скоро появятся американские истребители F-16, – сообщают местные СМИ.

В видеоролике, размещенном в своем Telegram-канале, глава киевского режима говорит: «Мы ежедневно, еженедельно работаем ради того, чтобы у наших защитников неба было больше систем ПВО и ракеты к ним. Завтра я продолжу эту работу, постараюсь максимально дать большую защиту неба. На всю нашу территорию требуется гораздо больше систем ПВО, чем сейчас. Шаг за шагом мы превращаем это «гораздо больше» в конкретные возможности наших воздушных сил, наших зенитчиков, наших мобильных огневых бригад. Готовим больше конкретики по поводу современных истребителей для наших воинов. Не сомневаюсь, F-16 будут у нас в небе».

Киев, Иван Бабурин

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