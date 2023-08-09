ВСУ не рекомендует открывать черноморские пляжи из-за опасности «русского десанта»

Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в среду, 9 августа, заявила, что открытие пляжей в Одесской области неуместно из-за минной опасности и вероятности «русского десанта», – сообщает украинский телеканал «Общественный».

В комментарии телеканалу Гуменюк сказала: «В настоящее время в Черном море все еще сохраняется минная опасность. Кроме того, после выхода России из зернового соглашения россияне объявили о дополнительном «заминировании» акватории. Проверить информацию о дополнительном «заминировании» мы не можем, но можем констатировать, что более 30 мин с начала этого года уже вынесло на побережье в нашей зоне ответственности, а это Николаевщина, Одесщина и Херсонщина».

«Позиция военного командования состоит в том, что побережье Черного моря – это все-таки линия охраны и обороны, а также линия чрезвычайной опасности. Мы понимаем, что российские корабли находятся достаточно далеко от берегов, контролируемых Украиной сегодня, но исключать вероятность высадки вражеского десанта не может никто», – отметила представитель ВСУ.

Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер предложил открыть пляжи в регионе с 17:00 10 августа.

Киев, Иван Бабурин

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