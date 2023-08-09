Киевской власти стало не до закона «об олигархах»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас не время принимать закон «об олигархах» и вести их учет, – сообщает ютуб-канал «Украинская правда».

Отвечая на вопрос, когда будет принят закон «об олигархах» и создан их реестр, Данилов сказал: «Мы с вами сейчас тратим время, якобы этот вопрос номер один для нашего государства. Сейчас уже не октябрь и ноябрь 2021 года, и в условиях войны мы живем в другой системе координат».

«Сегодня важнее говорить о том, как олигархи повели себя после 24 февраля 2022 года. Есть люди, которые ни на один день не выезжали из Украины и помогают государству. Фамилии не назову – это же личное. В то же время есть и те, кто сейчас находится в Монако, на Сардинии и т.д. …В прошлом году речь шла о 86 людях, которые соответствовали одному из четырех критериев «олигарха». После определенных проверок этот список уменьшился. На сегодняшний день в реестр олигархов ни один человек еще не внесен», – отметил глава СНБО Украины.

Киев, Иван Бабурин

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