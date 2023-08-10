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Четверг, 10 августа 2023, 16:49 мск

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Киеву придется мобилизовать еще сотни тысяч человек – мнение эксперта

Фото: Тероборона ВСУ

Руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что властям Украины придется мобилизовать еще сотни тысяч людей. Это нужно для обеспечения отдыха и ротации для тех, кто уже служит в ВСУ, полагает он.

«Это сейчас тотальная проблема – люди, которые год-полтора в окопах, физиологически требуют восстановления. А чтобы это сделать, их нужно кем-то заменить», – сказал Чмут, чьи слова приводит телеграм-канал Klimenko Time.

Откуда взять еще несколько сотен тысяч мобилизованных, он не уточнил. Ранее звучали предложения набирать резервистов из числа беженцев, уехавших из Украины после начала российской спецоперации.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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