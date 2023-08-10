Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 10 августа, заявил, что неонацистский заградотряд расстрелял целое подразделение украинских солдат, отказавшихся переправляться через Днепр на российский берег.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «По данным разведки, простые украинские солдаты из теробороны и другие мобилизованные не хотят идти на верную смерть. Позавчера трое украинских военных переплыли на наш берег и сдались в плен, сохранив таким образом свои жизни. Однако не все могут на такое решиться, а режим усиливает репрессии».

«Сегодня заградительный отряд из местных нацистов и иностранных наёмников расстрелял подразделение, личный состав которого отказался плыть на лодках на левый берег. Это ещё раз показало, что безумная и бесчеловечная киевская так называемая власть, являющаяся инструментом Запада – враг не только для нас, но и для украинского народа», – подчеркнул глава Херсонской области.

Геническ, Иван Бабурин

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