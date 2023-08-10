Киевский режим закрыл Киево-Печерскую лавру для прихожан

Национальный Заповедник «Киево-Печерская» лавра в четверг, 10 августа, заявил, что с пятницы 11 августа, обитель для прихожан будет закрыта, – сообщает украинское издание Страна. ua.

В заявлении, опубликованном на сайте заповедника, говорится: «Из-за препятствования работе Заповедника по доступу к помещениям Нижней лавры с целью урегулирования определенных вопросов его администрацией принято решение: С 7:00, 11 августа 2023 г. временно прекратить доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей за исключением священников, монахов и работников мужского монастыря».

Адвокат монастыря Киево-Печерской лавры Никита Чекман подтвердил, что «Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск министерства культуры Украине об устранении препятствий со стороны верующих УПЦ в пользовании имуществом».

В свою очередь, и.о. директора государственного национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко на своей странице в соцсетях, отвечая на вопрос одного из подписчиков, «не пора ли верующих разгонять с территории монастыря водой из пожарного шланга», заявил: «Видимо, уже время пришло».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»