Зеленский заявил, что на Украине «уважаются все религиозные сообщества»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 10 августа, заявил, что у него стране «гарантировано уважение ко всем религиозным сообществам, – передают украинские СМИ.

В видеоролике, размещено в Telegram-канале глава Украины заявил, что «украинцы смогли выстроить особенный формат религиозных отношений в своем доме».

«В нашей стране действует Совет церквей и религиозных организаций, гарантирующий, что все сообщества уважаются, все сообщества могут донести свое мнение государству, все сообщества могут участвовать в решении общественно важных вопросов», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее в четверг власти Украины запретили прихожанам посещать Киево-Печерскую лавру, а руководство государственного национального заповедника «Киево-Печерская лавра» заявило, что верующих с территории монастыря «пора разгонять водой из пожарного шланга».

Киев, Иван Бабурин

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