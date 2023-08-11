Взрывы в Киеве и еще пяти регионах: по всей Украине звучит воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры.

Согласно информации ресурса, взрывы прозвучали в Киеве, Хмельницкой и Винницкой областях. Позже появилась информация о взрывах в Киевской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

«Взрывы в городе. Оставайтесь в укрытиях!», – написал мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram. По некоторым данным из соцсетей, взрывы раздались в районе аэропорта «Жуляны». Позже Кличко сообщил, что обломки ракеты упали на территорию одной из детских больниц. Пострадавших и разрушений нет, уточнил он. Обломки ракеты рухнули в Оболонском районе, уточнила Киевская государственная военная администрация.

Ранее украинские СМИ сообщали о пролетах ракет в воздушном пространстве страны. Украинские телеграм-каналы писали о «пуске российских ракет «Кинжал».

Киев, Наталья Петрова

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