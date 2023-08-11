«Погнали танки по минным полям»: российские военные не допустили прорыв ВСУ в Запорожье

Украинские боевики предприняли очередную безуспешную атаку с использованием танков в направлении сел Работино и Новоданиловка в Запорожской области. Российские войска пресекли попытку прорыва, противник отступил с остатками бронетехники. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Сегодня около шести утра противник в составе группировки, усиленной танками, выступил в направлении Работино и Новоданиловки.

Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией. Оставшаяся группировка с двумя танками отступила», – написал руководитель региона в Telegram.

Балицкий добавил, что сейчас противник пытается восстановить силы и одновременно с этим интенсивно обстреливает российские позиции. Только за прошлые сутки ВСУ 174 раза подвергли обстрелам позиции ВС РФ, уточнил он.

Мелитополь, Наталья Петрова

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