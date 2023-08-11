Кличко выступил против Украинской православной церкви

Глава администрации Киева Виталий Кличко в пятницу, 11 августа, поддержал петицию, ограничивающую деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории столицы Украины, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсетях мэр Киева написал: «Учитывая полномасштабное вторжение Российской Федерации и продолжающуюся широкомасштабную вооруженную агрессию на территории Украины, а также актуальный общественный запрос, поддерживаю электронную петицию №12273 «Ограничить деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории Киева».

В петиции, которую поддержал Кличко, в частности говорится «о досрочном прекращении договоров аренды и возвращении всех объектов собственности, которые арендует УПЦ, в собственность территориальной общины Киева».

Киев, Иван Бабурин

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