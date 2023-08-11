В Киеве предложили заменить российский шрифт на разработанный специально для украинских националистов

Депутаты Верховной Рады предложили прекратить использовать в работе украинского парламента типографский шрифт российского происхождения и заменить его на разработанный специально для украинских националистов 40-х годов, – сообщает агентство «Интерфакс-Украина.

Зам.главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в комментарии агентству заявила: «Шрифт «Ижица» разработала российская дизайнер Светлана Ермолаева в 1988 году и, на самом деле, он широко используется в странах, где распространена кириллица. Этот шрифт якобы создан на основе древнеславянского, но сейчас он ассоциируется с «русским миром» и несет определенную смысловую нагрузку. Поэтому, однозначно необходимо такие шрифты забывать и переходить к использованию украинских символов».

«Есть украинский шрифт «Volja», который уже используется, в частности, в знаках отличия Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Именно на него надо перейти парламенту в оформлении своих документов и грамот», – подчеркнула украинский депутат.

Как пишет «Интерфакс-Украина», шрифт «Volja» был создан в 2022 году на основе литерации украинского графика Нила Хасевича (1905-1952), который оформлял плакаты, журналы, газеты для украинского националистического движения середины ХХ века (УПА* ОУН* УНА-УНСО*).

«Российский шрифт «Ижица» шрифт использован в оформлении таблички на здании Офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве», – отметили также украинские журналисты.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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