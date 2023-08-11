Зеленский пожелал молодым украинцам «достойной усталости»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 августа, на Украинском молодежном форуме в Киеве пожелал молодым украинцам «достойной усталости» и «мощного результата в жизни», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Да, усталость наших героев объективна – более 17 месяцев полномасштабной войны. Но именно эта усталость и станет основой свободы и независимости Украины».

«Сейчас День молодежи в Украине – это не 24 часа. И это не дата только в августе. Это каждый день. Ибо война – это время, когда каждый день нужен. Желаю всем собравшимся достойной усталости. И я желаю вам результата в жизни. Мощного результата. Ибо ваша жизнь – это и есть жизнь Украины», – сказал в своей поздравительной речи Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»