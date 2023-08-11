Кулеба пообещал гасить голоса всех, кто призывает к переговорам с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 11 августа, заявил, что Киев будет гасить голоса из разных стран, призывающих к переговорам с Россией, – сообщают украинские СМИ.

В разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком в эфире одной из соцсетей глава украинской внешней политики сказал: «Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю! Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень. …Ты же видишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что «проблемы», что «нужны переговоры». Это не от чиновников звучит, но эти голоса становятся громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасли».

«Будет много тяжелых международных саммитов, на которых Украине нужно количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки», – сказал также Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

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