Зеленский заявил о нехватке беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам поездки в Донецкую область в понедельник, 14 августа в своем ежевечернем видеообращении заявил, что острой проблемой является применение российскими военными беспилотников и нехватка их у ВСУ, – сообщают украинские СМИ.

В ролике, размещенном в Telegram-канале, глава киевского режима говорит: «Острый вопрос – транспорт для эвакуации раненых и время эвакуации. И беспилотники. Те, что применяет враг: «Ланцеты», «Орланы». И то, что нужно нашим воинам: от «Мавиков» до других систем беспилотников. Украинское производство беспилотников «Лелек», «Фурий», а также поставки от партнеров, все формы импорта должны расти. И это одна из наиболее значимых задач».

«Беспилотники – это расходный материал, их должно быть столько, сколько нужно. Есть что делать в этой сфере и рано говорить, что якобы делается достаточно», – сказал Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»