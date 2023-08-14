На Украине планируют декриминализовать порнографию

Депутат Верховной рады Максим Бужанский в понедельник, 14 августа, заявил, что в украинский парламент в скором времени будет внесен законопроект о декриминализации уголовной статьи о производстве и распространении порнографии, поскольку «эта норма морали – прошлое тысячелетие» – сообщает украинское агентство Униан.

В комментарии агентству украинский народный избранник сказал: «Есть молодые люди, которые создают аккаунты на OnlyFans. Они снимают свои видео, фото, выкладывают и продают это. А за ними охотятся киберполицейские, которые вступают с ними в переписку под видом клиентов и после этого фиксируют получение за это видео и фотографии платы. После этого с них или «снимают» деньги, или сажают в тюрьму. За ерунду, не приносящую никому вред!»

«Норма о порнографии – еще советская, которая действовала в условиях не только совсем другого государства, но и другой системы морали – это прошлое тысячелетие», – подчеркнул депутат Верховной рады Бужанский.

Киев, Иван Бабурин

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