«Возвращаются на позиции не больше 20%»: в Запорожье рассказали, как Киев бросает военных на убой

Украинское военное командование продолжает бросать военнослужащих на «мясные штурмы» в районе села Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

По его словам, утром 15 августа российские подразделения обнаружили разведывательную группу ВСУ, двигавшуюся в направлении Работино. После этого украинские военные на двух танках и четырех БМП попытались пойти в атаку.

«Командование солдат ВСУ не прекращает упорные попытки движений на наши позиции, практически ежедневно бросают от 40 до 100 человек на убой, возвращаются на свои позиции не больше 20 процентов и почти не возвращается техника», – написал Балицкий в своем телеграм-канале, подчеркнув, что украинцы продолжаются оставаться расходным материалом «в руках сумасшедших правителей».

Как отметил врио губернатора, противник несет колоссальные потери. «На убой отправляют преимущественно обычных украинских мобилизованных», – указал он.

По словам Балицкого, только за минувшую ночь ВСУ лишились на Запорожском направлении 95 человек, шести танков зарубежного производства, четырех БМП и пяти ударных беспилотников.

Мелитополь, Наталья Петрова

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