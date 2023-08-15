Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область в расположения бригад ВСУ во вторник, 15 августа, выслушал потребности командиров и поручил передать их просьбы «иностранным партнерам», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте президента Украины, в частности, говорится, что Зеленский «заслушал доклады командиров о ходе боевых действий на участках фронта, которые находятся в зоне их ответственности, и вместе с комбригами и комбатами обсудил наиболее проблемные вопросы их подразделений. …Военные отмечали необходимость средств радиоэлектронной борьбы и фронтовых систем ПВО. Также есть потребность в беспилотных летательных аппаратах, поскольку они быстро расходуются в условиях наступательных действий».

«Президент дал поручение систематизировать запросы военных, вынести их на рассмотрение Ставки Верховного главнокомандующего и передать иностранным партнерам Украины», – сообщается на сайте главы киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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