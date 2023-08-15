В киевском руководстве назвали руководителя аппарата генсека НАТО «каким-то клерком»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во вторник, 15 августа, назвал руководителя аппарата генсека НАТО Стиана Йенссена «каким-то клерком», который предлагает Украине в обмен на членство в альянсе отдать часть своей территории России, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Данилов сказал: «Какой-то клерк из НАТО рассказывает, что нам нужно рассмотреть вопрос уступки наших территорий в обмен на членство в альянсе. Странный такой вброс. Абсолютно непонятно, для чего это сделано. Для того чтобы потрепать наши нервы? Так не надо. Мы находимся в хорошем состоянии, начиная с 24 февраля 2022 года».

Ранее в четверг руководитель аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен предложил Украине членство в альянсе в обмен на передачу территорий России.

Киев, Иван Бабурин

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