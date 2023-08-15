Украинские власти решили превратить Киево-Печерскую лавру в реабилитационный центр для боевиков. Захарова прокомментировала

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во вторник, 15 августа, заявила, что Киево-Печерская лавра станет местом для реабилитации неонацистов, вернувшихся с фронта, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Маляр сообщила, что: «Отныне украинские воины смогут погрузиться в культурно-историческое пространство Киево-Печерской лавры и пройти духовную реабилитацию после испытаний войны. На цикл этой программы будут привлечены военные капелланы подразделений боевого состава ВСУ. Речь идет о специальной программе, которая предусматривает участие военнослужащих в культурно-образовательных мероприятиях, духовных и религиозных практиках, мастер-классах по иконописи, обзорах музеев и прочее. В дальнейшем они станут наставниками групп военнослужащих, проходящих духовное восстановление».

«Программа реализуется при поддержке Министерства обороны (МО) Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины, а также благотворительного фонда Украинская Лавра», – добавила зам.министра обороны Украины.

Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуации, написала: «Замминистра обороны Украины Маляр заявила, что Киево-Печерская лавра станет местом «духовной реабилитации» для военнослужащих ВСУ, на ее территории запустят программу с «духовными практиками» для военных.

«Санаторий для душевнобольных?», – поинтересовалась Захарова?

Киев, Иван Бабурин

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