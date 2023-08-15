Киевский режим призвал украинцев готовиться к «продолжительной и тяжелой войне»

Украинский вице-премьер Ирина Верещук во вторник, 15 августа, заявила, что конфликт не закончится ни в этом году, ни следующей весной и призвала украинцев готовиться к «продолжительной и тяжелой войне», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Верещук написала: «Сколько еще будет продолжаться война? Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. «2-3 недели», «до конца года», «следующей весной» – все это неправда. Граждане и власть – все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну».

«Настраиваемся на марафон, а не спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех. Беремся только за реалистичные вещи, не тратим ресурсы и время на то, что не «взлетает». Держим фокус на главных вещах, игнорируем остальные. Должны привыкнуть жестко держать приоритеты и не распыляться. Коррупция – госизмена. Если не жестко, то не сработает. Политиканство и горлопанство – мораторий. Распри после войны», – добавила вице-премьер правительства Украины.

Киев, Иван Бабурин

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