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NewDayNews.ru

Среда, 16 августа 2023, 00:55 мск

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Украинцам пообещали отопительный сезон сложнее предыдущего

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба в ходе рабочей поездки в Черниговскую область во вторник, 15 августа заявил, что предстоящий отопительный сезон будет сложнее предыдущего, – сообщают украинские СМИ.

Во время своего выступления Кулеба сказал: «Во всех регионах сейчас на повестке дня осенне-зимний период. Мы понимаем, что этот сезон будет сложнее предыдущего. Поэтому здесь важна совместная работа энергетиков и власти».

Чернигов, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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