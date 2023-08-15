Украинцам пообещали отопительный сезон сложнее предыдущего

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба в ходе рабочей поездки в Черниговскую область во вторник, 15 августа заявил, что предстоящий отопительный сезон будет сложнее предыдущего, – сообщают украинские СМИ.
Во время своего выступления Кулеба сказал: «Во всех регионах сейчас на повестке дня осенне-зимний период. Мы понимаем, что этот сезон будет сложнее предыдущего. Поэтому здесь важна совместная работа энергетиков и власти».
Чернигов, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube