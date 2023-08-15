В Киеве жалуются, что не могут сбивать российские ракеты

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во вторник, 15 августа, заявил, что ПВО Украины не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-22, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Игнат сказал: «Ни одна из крылатых ракет X-22 не была уничтожена вообще. Не только сегодня. Это ракеты, которые можно сбивать только такими средствами, как Patriot, – они уничтожают баллистику, «Кинжалы». Потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, она является сверхзвуковой. Летит около 4 тыс. км/ч и заходит на цель преимущественно по баллистической траектории. Поэтому такие ракеты пока недоступны для сбивания обычными средствами ПВО».

«В запасе у них точно есть еще несколько сотен. Уже более полутора сотен таких ракет они выпустили по территории нашего государства. К сожалению, они их производят. Санкции, которые должны были действовать как предохранитель на получение Россией этих технологий, не слишком на это влияют», – добавил спикер воздушных сил Украины.

Киев, Иван Бабурин

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