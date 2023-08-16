В ЛНР заявили о резком росте потерь ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении в зоне спецоперации с каждым днем растут потери украинских вооруженных сил. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, увеличение безуспешных попыток ВСУ атаковать наступающие подразделения ВС РФ привело к тому, в украинских войсках резко увеличились как санитарные, так и безвозвратные потери.

«Ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп, процентное соотношение безвозвратных потерь начало приближаться к 50%», – написал Марочко в Telegram.

На негативную тенденцию смертей среди бойцов ВСУ также влияет слабая подготовка и отсутствие боевого опыта у личного состава из числа мобилизованных, добавил эксперт.

Марочко также сообщил, что украинские власти с помощью угроз привлекли мирных жителей для возведения защитных инженерных конструкций на окраинах города Купянска Харьковской области.

«Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу (носить мешки с песком, бревна, и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений). Женщины также задействованы (наполняют мешки, натягивают маскировочные сети, выполняют мелкие хозработы)», – уточнил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

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