В Запорожье рассказали об отказавшихся идти в атаку двух батальонах ВСУ

Около 500 украинских военных из двух аэромобильных батальонов ВСУ отказались идти в атаку на запорожском фронте. Об этом сообщил врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий.

«Два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Речь идет примерно о 500 военнослужащих, уточнил он. «Пятьсот человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом», – отметил Балицкий.

При этом он сообщил, что за ночь ВСУ при попытке наступления на Запорожском направлении лишились еще 132 человек.

Мелитополь, Наталья Петрова

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