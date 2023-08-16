В центре столицы Западной Украине, городе Львов был (а) избит (а) трансгендер-военнослужащий ВСУ по имени Хелен, – сообщает украинское издание Страна.ua/

Издание со ссылкой на сообщение, опубликованное в Twitter аккаунте местного ЛГБТ-движения, пишет: «Во вторник вечером 15 августа Хелен сидела на улице в центре города, ела и разговаривала со своим парнем по видеосвязи. К ней неожиданно подошел незнакомый мужчина и начал агрессивно общаться. Хелен попросила его отойти, и в следующую секунду мужчина ударил ее в нос со словами «Ты шо, гей (нецензурный синоним)? От удара Хелен лишилась координации, и он ударил ее еще несколько раз, пока ей не удалось отойти на несколько метров и снять часть нападения на видео. Хелен зафиксировала побои и написала заявление в полицию».

Следует напомнить, что одним из официальных представителей ВСУ недавно стал (а) американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло.

Львов, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»