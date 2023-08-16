Украинский главком попросил у британского адмирала боеприпасы и вооружение

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в среду, 16 августа, рассказал, что попросил у начальника Штаба обороны Великобритании адмирала Радакина боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Залужный написал: «Вчера прошла важная встреча с американскими и британскими партнерами в расширенном формате. Вместе с начальником Генерального штаба генералом Шапталой, заместителем Главнокомандующего генералом Забродским, командующим ВМС адмиралом Неижпапой, Первым заместителем Министра обороны генералом Павлюком и начальником ГУР МО генералом Будановым провели конструктивные переговоры с Верховным главнокомандующим, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Радакиным и представителями партнерских делегаций».



«Отдельно остановились на нуждах военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования – это то, что необходимо. Еще один крайне важный вопрос – это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу по этому направлению. Также обсудили возможность усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак», – отметил украинский главнокоманующий.



Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»