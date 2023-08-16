В Киеве заявили, что их военные проложили маршрут для вывоза зерна из портов Одессы

Первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в среду, 16 августа, заявил, что военные проложили маршрут из портов Большой Одессы, – сообщают украинские СМИ.
В эфире марафона «Единые новости» Высоцкий сказал: «Самой главной задачей для Украины после выхода из портов Большой Одессы первого судна после прекращения действия «Черноморской зерновой инициативы» станет обеспечение безопасности. Наши военные проложили маршрут и разрешили выход судов, которые были заблокированы в портах Большой Одессы».
Киев, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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