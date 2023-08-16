Несмотря на отказ, Киев пытается получить приглашение на саммит G20

Заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий в среду, 16 августа, заявил, что, несмотря на отказ, Украина работает над тем, чтобы все-таки получить приглашение на саммит «Группы двадцати», который состоится в сентябре в Нью-Дели, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Точицкий сказал: «Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных. Работаем и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участников этого саммита».

Ранее в среду министр иностранных дел председательствующей в G20 Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с представителями мировых СМИ заявил, что Украина не была приглашена на предстоящий саммит, потому что «встреча лидеров стран G20 – это не Совет Безопасности ООН.

Отметим, что кроме постоянных членов G20, на встречу в Нью-Дели приглашены девять государств: Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты.

Киев, Иван Бабурин

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