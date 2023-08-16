Киев заявил о планах отказаться от транзита российского газа

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что после истечения срока действия контракта на транзит газа с Россией в 2024 году Киев не будет вести переговоры о его продлении, – сообщает в среду, 16 августа, украинская службе «Голос Америки»*.

В интервью изданию Галущенко сказал: «Действие контракта, предусматривающего транзит Россией газа в Европу через территорию Украины, заканчивается в следующем году. Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами о продлении контракта, и это совершенно очевидно. Во-вторых, я думаю, что следующий год будет показательным с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло».

«Украина может сыграть важную роль в обеспечении стабильности рынка газа в Европе этой зимой. Европейские компании продолжают хранить газ в украинских газохранилищах, и этот тренд будет только усиливаться. Украина способна гарантировать безопасность поставок для Европы», – подчеркнул глава украинского минэнерго.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Киев, Иван Бабурин

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