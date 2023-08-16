В Киеве признали, что не получат истребители F-16 до следующей весны

Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в среду, заявил, что Киев не получит американские истребители F-16 ни осенью, ни зимой, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Игнат сказал: «Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину истребителями F-16 этой осенью и зимой. На эти самолеты были большие надежды: они могли стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных ударов России».

«Но, как бы то ни было, вопрос тронулся с места – наши летчики в ближайшее время будут учиться», – отметил спикер украинских Воздушных сил.

Киев, Иван Бабурин

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