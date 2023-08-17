Киев просит ВТО надавить на Россию и поддержать украинский агарный экспорт

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой в Киеве в четверг, 17 августа, попросил поддержки в восстановлении украинского аграрного экспорта, а также сильнее надавить на Россию – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства Украины, говорится, что Шмыгаль заявил директору ВТО о том, что Киев «рассчитывает на поддержку Всемирной торговой организации в восстановлении украинского аграрного экспорта и благодарит Всемирную организацию за политическую поддержку и помощь в преодолении вызовов, которые генерирует Россия, провоцируя мировой продовольственный кризис».

Украинский премьер также призвал Нгози Оконджо-Ивеалу «усилить международное давление на Россию для восстановления зерновой инициативы и выразил надежду на помощь ВТО в гуманитарном разминировании».

Киев, Иван Бабурин

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