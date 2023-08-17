Украина внесла одну из крупнейших китайских компаний в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло владельца AliExpres, китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень «международных спонсоров войны», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте НАПК, говорится: «Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в РФ. В частности, предоставляет свои платформы для продажи товаров из вывезенной с оккупированных территорий Украины меди. … На территории России наибольшее распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, которой управляет дочерняя российская компания из группы Alibaba ООО «Алибаба.КОМ (РУ)». Владельцем ООО «Алибаба.КОМ (РУ)» является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd . По состоянию на 2023 год компания продолжает ведение дел в России, предоставляя международную площадку для продаж зарубежных товаров».

«Список «международных спонсоров войны» на портале «Война и санкции» является мощным репутационным инструментом для достижения доброжелательности цепочек поставок в международном измерении и выхода международного бизнеса из России, следовательно уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста. Одним из «рычагов давления» платформы является сотрудничество с базой данных World-Check, используемой банками и страховыми компаниями для оценки рисков. Именно поэтому для мировых компаний последствия пребывания в перечне становятся хуже, чем продолжение ведения бизнеса со страной-агрессором», – отметили в украинском агентстве по предотвращению коррупции.

Киев, Иван Бабурин

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