Залужный продолжает жаловаться западным начальникам на нехватку вооружений и боеприпасов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в четверг, 17 августа, в телефонном разговоре попросил у главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли снаряды, вооружения и системы ПВО, – сообщают украинские СМИ

В своем Telegram-канале Залужный написал: «Рассказал об оперативной обстановке на фронте и наших планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы. …Обсудили актуальную потребность украинской армии в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ».

Напомним, что накануне главнокомандующий ВСУ тоже просил «боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования» у начальника Штаба обороны Великобритании адмирала Радакина.

Киев, Иван Бабурин

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