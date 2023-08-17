Зеленский анонсировал проведение Форума украинских оборонных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 17 августа, заявил, что для «фиксации достижений оборонно-промышленного комплекса» в Киеве на осень запланировано проведение Форума оборонных индустрий, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в своем Telegram-канале, глава режима в Киеве говорит: «В расширенном составе: глава Правительства, Минстратегпром, Минобороны, МИД, профильные заместители руководителя Офиса говорили о Форуме оборонных индустрий. Планируем это мероприятие на осень. Впервые произойдет на государственном уровне такое масштабное событие. Украинские и иностранные изготовители оружия, наша мощность, мощность наших партнеров. … Форум планируем в качестве первой фиксации достижений нашего оборонно-промышленного комплекса. Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что мы можем добавить к нашим возможностям в частности, созданием новых производств в Украине».

«Мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так же, как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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