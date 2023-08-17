В Николаевской области Украины проводятся учения на случай радиационной угрозы

Глава Николаевской областной гражданской администрации (ОГА) Виталий Ким в четверг, 17 августа, заявил, что в регионе совместно с Южноукраинской АЭС проходят учения по отработке действий при возникновения радиационной угрозы, – сообщают украинские СМИ.

В своем Телеграм-канале Ким написал: «Учения проходят параллельно с общестанционной противоаварийной тренировкой Южноукраинской АЭС. Была проведена перепись населения в районе атомной станции, оборудованы укрытия. В ходе подготовки были рассмотрены возможные варианты возникновения радиационной угрозы, разработаны соответствующие алгоритмы по эвакуации населения, проведены инструктажи работникам предприятий и сотрудникам полиции. Прошли тренеровки (орфография авторская,-прим.ред.) по обеззараживанию транспортных средств, использованию индивидуальных средств защиты и оказанию первой помощи пострадавшим».

Николаев, Иван Бабурин

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