ВС РФ отбили 15 атак противника и уничтожили более 800 боевиков за сутки

Российские войска успешно отразили 15 атак ВСУ на пяти направлениях в зоне СВО. За сутки уничтожены 810 боевиков и 13 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны РФ.

На Донецком направлении бои шли около Авдеевки, Берестового и Марьинки в ДНР. ВС РФ ликвидировали до 220 боевиков, танк, три боевые бронемашины, а под Дылеевкой, Дзержинском и Новопокровским ДНР разбили три пункта боепитания ВСУ.

На Южно-Донецком направлении российские войска нанесли поражение противнику в районе Никольского, Урожайного и Старомайорского в ДНР, уничтожив до 210 украинских военных, танк, две ББМ.

На Купянском направлении ВСУ семь раз пытались прорваться около Новоселовского в ЛНР, Синьковки, Ольшаны и урочища Маньковка Харьковской области, но лишились до 75 человек. Также разбиты три ББМ и склад боеприпасов ВСУ под Каменкой Харьковской области.

На Краснолиманском направлении ВС РФ отбили две атаки противника около Григоровки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР, ликвидировав до 80 боевиков, три ББМ.

На Запорожском направлении российская группировка войск остановила украинскую диверсионно-разведывательную группу и уничтожила до 195 украинских военных. На Херсонском направлении ВСУ лишились до 30 человек и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Истребители ВКС России сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районе Веролюбовки в ДНР. Средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 около Малой Токмачки Запорожской области и 26 украинских беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

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