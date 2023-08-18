Киевский режим угрожает усилить атаки дронов на Россию

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов в пятницу, 18 августа, заявил, что атаки дронов на территорию России продолжат набирать обороты, но называть цели не стоит, чтобы «не навредить будущим операциям», – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос об атаках дронов на «Москвуа-Сити» и возможные другие цели, Юсов в эфире телемарафона сказал: «Да, взрывы в Московии и на территории самой Москвы, столицы на болотах, продолжаются, набирают обороты и интенсивность. Мы видим, что это происходит достаточно точно. Что касается целей, думаю, что, наверное, неправильно это обсуждать, поскольку враг тоже слушает и видит. Ему тоже интересно понять, что будет дальше. Это может навредить будущим операциям. Можно сказать о последствиях этих атак. Сейчас уязвимы все российские структуры и объекты. Ситуация для России будет только ухудшаться, пока война не закончится».

Отметим, что рано утром 18 августа министерство обороны РФ сообщило, что «БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы».

Киев, Иван Бабурин

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