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Воскресенье, 20 августа 2023, 16:51 мск

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Российские военные отбили 23 атаки ВСУ на четырех направлениях

Украинские военные продолжают безуспешные попытки наступления на четырех направлениях в зоне СВО. За прошедшие сутки ВС РФ отразили 23 атаки, уничтожив более 700 боевиков и наемников киевского режима. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Так на Запорожском направлении противник предпринял восемь попыток атаковать. В результате ВСУ потеряли 135 военнослужащих, два танка, две БМП, два бронетранспортера «Stryker», три автомобиля, САУ «Krab», артсистему М777, гаубицы FH-70 и M119, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Донецком и Купянском направлениях отражено по шесть атак. Здесь Киев лишился 340 солдат и наемников убитыми и ранеными, восьми БМП, двух броневиков и пяти автомобилей, САУ «Гвоздика», артсистемы М777, гаубиц Д-20 и Д-30.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Еще три попытки наступления были пресечены на Краснолиманском направлении. В Запорожской области и ДНР выявлены и уничтожены четыре ДРГ 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ. В Николаевской области уничтожен склад боеприпасов.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражена живая сила и военная техника в 153-х районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачено три снаряда HIMARS и ракета HARM, уничтожены 23 украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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